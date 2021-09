Im zweiten Anlauf soll’s besser klappen

Am Freitag kommt Dornbirn, am Sonntag Bratislava - eigentlich zählen für die Eisbullen an diesem Heimspiel-Wochenende in der ICE Hockey League nur maximale sechs Punkte. Die guten Vorsätze sind nach der Tor-Nulldiät beim 0:3 gegen Bozen jedenfalls gefasst. Der zuletzt verletzte Center Baltram ist wieder im Kader.