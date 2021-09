Bericht: Wuhan-Forscher wollten Virus „aussetzen“

Im Februar erklärte ein Team aus Forschern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und chinesischen Experten, es sei „äußerst unwahrscheinlich“, dass das Virus durch einen Zwischenfall im Labor des Wuhan Institute of Virology in die menschliche Bevölkerung gelangt sei. Die WHO wollte über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie jedoch keine Theorie für den Ausbruch der Krankheit ausschließen.