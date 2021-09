„Operation Achilles“: Erstes Urteil in Österreich

Handys nicht zu orten oder zurückzuverfolgen

Von den Auftraggebern kennt man zwar die Identifikationsbezeichnungen der sogenannten „Anom“-Handys, mehr aber nicht. Diese Handys sind nicht zu orten oder zurückzuverfolgen. Man kann nur über eine spezielle App – verdeckt hinter der Taschenrechner-Funktion – chatten. Das FBI machte einen Deal mit dem Entwickler, der so dem Gefängnis entging. So wurden die Geräte unter Kriminellen verteilt – aber das FBI hatte die Entschlüsselungscodes und konnte so alle Nachrichten mitlesen.