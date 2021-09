Gewinnen Sie fünf Gillette Jubiläums-Packages!

King C. Gillette hat seine Vision der perfekten Rasur für Männer weltweit wahr werden lassen: 1901 ging es noch darum, ein Alltagswerkzeug zu erfinden, das rund um den damals trendigen Schnauzer keine Stoppeln stehen lässt. Heute bietet Gillette konkurrenzlose Produkte mit Präzisionstechnologie für jeden Look. Aber nicht nur die Rasierer selbst wurden seit der Gründung immer wieder in Technologie, Design und Handlichkeit optimiert, vor allem die Schärfe und Langlebigkeit der Klingen wurde bis heute ständig verbessert. Wussten Sie, dass die schärfsten Gillette Klingen seit über 80 Jahren aus dem Herzen Berlins kommen? Heute werden dort etwa die Hälfte aller Premium-Klingen weltweit produziert.