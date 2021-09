Boxenstopp: Bagnaia geigt auf, Auer holt DTM-Sieg

In der zweiten Ausgabe des krone.tv-Motorsport-Magazins „Boxenstopp“ beleuchten wir unter anderem das vergangene MotoGP-Wochenende. „Pecco“ Bagnaia ist nicht zu stoppen und holt sich den zweiten Sieg in Serie, WM-Leader Fabio Quartararo belegt knapp dahinter den zweiten Platz. Außerdem freuen wir uns mit Lucas Auer, der beim zweiten DTM-Rennen im niederländischen Assen den insgesamt fünften Erfolg in seiner Karriere feiert. Und zu guter Letzt gibt es noch einen ausführlichen Ausblick auf das Formel1-Rennen in Sochi. Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Stefan Burgstaller begleiten Sie durch das Programm.