Besetzung des Schlachthofs führte zur Weltkarriere

Diesmal geht’s bei „Rudi Backstage“ mal ausnahmsweise nicht um die großen Stars, mit denen Rudi Dolezal gearbeitet hat, sondern um ihn selbst und genauer gesagt um seine Anfänge. Denn der Star-Filmer ist - anders als man es erwarten würde - nur durch einen Zufall zur Arbeit im Fernsehen gekommen. Zu der Zeit hatte er nicht mal Erfahrung in dem Bereich: „Ich hab alles andere gemacht, nur nicht Filmerei!“ Was die Anfänge des Rockprofessors mit einer Besetzung eines Schlachthofs in Wien zu tun haben, warum Rudis lange Haare und bunte Sakkos schon (fast) legendär sind und wie er trotz der Arbeit beim ORF doch noch nebenbei die Matura gemacht hat. Das alles gibt’s in dieser Folge mit Rudi Dolezal und Anna Illenberger zu sehen.