Rundes Jubiläum: Rudi Dolezal feiert den „50er“

Lokal im Fokus

Die große weite Welt des Musikbusiness, sie ist plötzlich ganz nah, wenn Dolezal sich mit Moderatorin Anna Illenberger wortgewandt und charmant zurückerinnert. Auch das Nikodemus selbst wird in einer Ausgabe der Sendung, die immer sonntags um 20.15 Uhr und 22.40 Uhr ausgestrahlt wird, in Szene gerückt – sehr zur Überraschung von Wirt Neunteufel: „Ich bin immer noch ganz gerührt“, bedankt er sich bei der Crew. In der Jubiläumsshow zeigt Dolezal aber noch einmal seine Greatest Hits an Geschichten, Reaktionen und Nachwuchsbands, denen er regelmäßig mit „Rudis Tipp“ eine Bühne bietet.