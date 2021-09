Eisbulle zündete im Sommer die Erfolgsrakete

Dass darauf das 0:3 gegen Bozen folgte, war freilich nicht nach seinem Geschmack. „Das Ergebnis sieht aber sicher schlimmer aus, als die Partie war. Nur Über- und Unterzahlspiel haben gegen uns entschieden“, sagt „Kilze“, der am gestrigen freien Tag erst einmal ausschlief, dann zu einem Thermenbesuch aufbrach. Dass er sich auf dem Eis an der Seite von Defender-Hüne Keegan Kanzig „sehr sicher“ fühlt, verwundert nicht. Zündel macht derzeit einen starken Job. „Ich setzte alles daran, dass es so weitergeht.“