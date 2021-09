Mann bei U-Bahn-Rauferei Teil des Ohres abgebissen

Einem Mann ist bei einer Rauferei in der Wiener U-Bahnstation Schottenring in der Nacht auf Sonntag von seinem Kontrahenten ein Teil des Ohres abgebissen worden. Einem Bekannten des Opfers, der ebenfalls in die Auseinandersetzung involviert war, dürfte der Täter in den Rücken gebissen haben. Die Ermittlungen laufen.