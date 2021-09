Luxus-Wohnen im Naherholungsgebiet

Obwohl es die angrenzenden Gebäude um zwei Stockwerke überragen würde, hat die Ennser Lauriacum Immobilien GmbH bereits die Baubewilligung für ihr Wohnprojekt in Scharlinz erhalten. Geplant sind am Areal in der Spaunstraße 50, unweit des Wasserwaldes, sechs exklusive freifinanzierte Eigentumswohnungen zwischen 53 m² und 114 m² Wohnfläche.