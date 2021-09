Der Steyrer Gemeinderat ist jetzt im Corona-Chaos

Umstrittene Teilnahme am Rot-Kreuz-Fest

Laut Frech nahmen einige Tage vor dem Gemeinderat fast alle Stadtsenatsmitglieder an einer Feier des Roten Kreuzes teil. „Da hat sich nachher herausgestellt, dass es etliche Coronafälle gab, auch mit Impfdurchbrüchen“, so Frech. „Die Stadtsenatsmitglieder wussten daher Bescheid. Keiner fand es der Mühe wert, die Gemeinderäte zu informieren.“ Dass manche SP-Politiker im Gemeinderat Maske trugen, sei ein Hinweis, dass ihnen das Problem bewusst war. Den sonst ruhigen Bürgermeister Hackl treiben die Vorwürfe auf die Palme. „Hier wird von Frech nur skandalisiert, um irgendwie in den Gemeinderat zu kommen. Die 3-G-Regel wurde eingehalten, niemand hat sich im Gemeinderat angesteckt.“