Zusatzstipendium soll Pflegeausbildung erleichtern

Oberösterreich braucht bis zum Jahr 2025 rund 1600 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Doch vor allem für berufliche Umsteiger gibt’s ein spezielles Hindernis: „Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen uns nämlich, dass finanzielle Überlegungen oftmals der Aufnahme einer Pflegeausbildung im Weg stehen. Daher wollen wir mit einem Stipendiensystem Steine aus dem Weg räumen und damit Bewerberinnen und Bewerber für den auch in der Zukunft so wichtigen Berufszweig gewinnen“, so LH Stelzer und Gemeindebundchef Hingsamer.