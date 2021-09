„Ungünstig für die Glaubwürdigkeit“

Was auch lange nicht klar war: Wann beginnt das Contact Tracing? Am Beginn der Pandemie wurde in Salzburg jeder Verdachtsfall nachverfolgt. Erst im September 2020, als die Zahlen stiegen, begannen die Behörden, nur noch die Kontakte all jener nachzuverfolgen, die bereits ein positives Testergebnis hatten.