Aufstiegsrennen wird zum Solo für zwei

Nach elf Spieltagen trennt sich in der Regionalliga Salzburg immer mehr die Spreu vom Weizen. Oben ziehen St. Johann und Austria Salzburg ihre Kreise, unten duellieren sich Grödig und der SAK um die rote Laterne. Dazwischen befinden sich sechs Teams, die nur durch sechs Punkte getrennt sind, im absoluten Niemandsland der Tabelle. Weil sich die Kellerkinder aufgrund der Nichtabstiegsregel keine Sorgen machen müssen, ist eigentlich nur der Aufstiegskampf in die überregionale Regionalliga West, in der im Frühjahr die zwei besten Klubs des Herbsts spielen dürfen, richtig spannend. Aber nur eigentlich, denn Kuchl, aktuell Dritter, liegt fünf Punkte hinter dem Führungsduo.