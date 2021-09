Für geplante Uni ist neues Gesetz in OÖ nötig

Die geplante Technische Universität (TU) für Digitalisierung und digitale Transformation in Oberösterreich nimmt erste konkrete Formen an. So habe der Ministerrat am Freitag mittels Umlaufbeschluss beschlossen, dass die TU eine öffentliche Universität mit neuartiger Organisationsstruktur werden soll, wofür ein „eigenes OÖ-Universitätsgesetz entwickelt“ werde, hieß es in einer Aussendung von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Minister Heinz Faßmann (beide ÖVP). Wo die Uni entstehen soll, ist allerdings noch unklar.