Kiddy Contest-Siegerin startet jetzt im Kino durch

Corona-bedingte Drehpause

Ursprünglich hätten die Dreharbeiten bereits im Sommer 2020 stattfinden sollen, Corona machte auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Natürlich war das sehr deprimierend, aber im Endeffekt hatten wir dadurch mehr Zeit, uns vorzubereiten“, so der Teenager. Diesen Sommer war es dann schließlich so weit, gedreht wurde in Niederösterreich und in der Steiermark. Ein letzter witterungsbedingter Nachdreh ging nun im September über die Bühne.