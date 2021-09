Pongauer krachte im Rausch mit Auto auf Balkon

Gegen 5 Uhr in der Nacht auf Samstag war ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Großarl unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab, fuhr auf einer Wiese weiter und kam schließlich an einem Einfamilienhaus zwischen Balkon und Hausdach auf der Fahrerseite zu liegen.