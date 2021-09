Zyperns Pufferzone als Einfallstor für Migranten

Österreich ist seit Beginn an der friedenserhaltenden Mission beteiligt, aktuell mit drei Soldaten. „In den vergangenen Monaten haben wir vom Norden aus signifikant Migranten, die in den Süden wollen, wahrgenommen“, berichtet Oberst Rupert Koller, stellvertretender Stabschef der Friedenstruppe. Der Steirer, der in der türkis-blauen Regierung im Kabinett des damaligen Verteidigungsministers Mario Kunasek (FPÖ) tätig war, arbeitet seit August 2020 für die Friedensmission.