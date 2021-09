Pensionist (82) auf der A10 von Fahrzeug gestreift

Auf der Tauernautobahn (A10) bei Hallein in Salzburg ist am frühen Freitagmorgen ein 82-jähriger Mann offenbar von einem Fahrzeug gestreift und zu Boden gestoßen worden. Der Autolenker dürfte unmittelbar zuvor nach einem Auffahrunfall am Pannenstreifen angehalten und sein Auto verlassen haben.