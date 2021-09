Spitalszahlen steigen in Salzburg stetig

Neun Patienten liegen zurzeit in Salzburg mit einer Covid-Infektion auf der Intensivstation. Anfang September waren es noch fünf. „Wir sehen eine kontinuierliche Steigerung der Belegungszahlen. Sie ist zwar nicht so explosionsartig wie voriges Jahr, aber wir beobachten die Entwicklung trotzdem mit Sorge“, sagt Uta Hoppe, Primaria am Uniklinikum.