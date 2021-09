Die „Krone“ sucht Ihre Leser-Tipps!

Darüber, dass regionale Lebensmittel besser für Klima, Tierwohl und den eigenen Genuss sind, besteht kein Zweifel. Aber was hilft das alles, wenn man auf da Budget achten muss? Dass oft der Preis entscheidet, was im Einkaufswagen landet, ist nachvollziehbar. Weil aber jeder Griff zum heimischen Produkt Österreich ein Stückchen besser macht, sucht die „Krone“ Ihre besten Tipps zum nachhaltigen, leistbaren Einkauf und Umgang mit Lebensmitteln. Denn wer weiß besser, was in ihrem Alltag funktioniert, als die Österreicher und Österreicherinnen selbst?