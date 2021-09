Hypo Vorarlberg hat Corona hinter sich gelassen

Aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen in den Märkten der Hypo Vorarlberg gingen die Risikovorsorgen und Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich zurück. „Einmal mehr bewährt sich die risikobewusste Kreditvergabe in der Vergangenheit. Dass wir in diesem weiterhin herausfordernden Umfeld ein so positives Halbjahresergebnis vorweisen können, zeigt, dass wir als Bank sehr gut aufgestellt sind“, sagte Haller. Die Eigenkapitalsituation der Hypo Vorarlberg stellte sich nach wie vor stabil dar. Die gesamten Eigenmittel des Konzerns betrugen zum Stichtag unverändert mehr als 1,5 Mrd. Euro mit einer Eigenmittelquote von 17,96 Prozent (31. Dezember 2020: 17,81 Prozent). Die harte Kernkapitalquote (CET1) konnte auf 14,61 Prozent (31. Dezember 2020: 14,34 Prozent) gesteigert werden.