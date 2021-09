Leistbarer Wohnraum im Eigentumssektor

„Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Dafür braucht es gemeinsame Kraftanstrengungen von Gemeinden, Unternehmen und auch dem Land Tirol im Rahmen der Wohnbauförderung“, so Anton Rieder. Eine Kombination aus vernünftigen Dichten und einer Reduktion der Sonderauflagen sind laut dem Landesinnungsmeister das Grundgerüst für leistbaren Wohnraum im Eigentumssektor. Die gesetzlichen Mindestanforderungen seien in unserem Land bereits sehr umfangreich und dahingehend ausreichend. Dennoch gebe es in vielen Gemeinden und Städten Auflagen, die diesen Weg erschweren.