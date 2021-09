Video: Hier verpasst Sturm die große Überraschung

Sturm Graz ist am Donnerstag mit einem 0:1 (0:0) bei AS Monaco in die Gruppenphase der Europa League gestartet. Krepin Diatta (66.) besorgte den knappen, aber verdienten Auftaktsieg des Favoriten aus dem Fürstentum. Ivan Ljubic traf beim Stand von 0:0 die Querlatte für wacker kämpfende, aber offensiv harmlose Grazer. Die Highlights der Partie gibt‘s oben im Video!