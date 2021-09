Comeback-Duo trifft! Perfekter LASK-Start im Video

Trotz kühler Temperaturen war Finnland für den LASK am Donnerstag eine Reise wert. Besonders ein Trio durfte die erfolgreiche Premiere in der Gruppenphase der Conference League in vollen Zügen genießen: Neo-Trainer Andreas Wieland sowie die beiden Comebacker Dario Maresic und Christoph Monschein, die unter Ex-Coach Dominik Thalhammer kaum zum Einsatz gekommen waren und nun mit ihren LASK-Premierentreffern den 2:0-Sieg bei HJK Helsinki sicherten.