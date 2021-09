Dieses Last-Minute-Tor sorgt für Frust bei Rapid

Statt eines Befreiungsschlags gibt es den nächsten heftigen Nackenschlag: Für Rapid ist der Start in die Europa League nicht nach Wunsch verlaufen. Wie auch schon zuletzt beim 1:2 in der Bundesliga gegen die Admira gaben die Hütteldorfer auch am Donnerstag in der Gruppe-H-Auftaktpartie gegen KRC Genk erst im Finish Zählbares aus der Hand. Diesmal fiel der einzige Gegentreffer des nigerianischen Zwei-Meter-Stürmers Paul Onuachu im Allianz Stadion gar erst in der 92. Minute. Die Highlights der Partie gibt‘s oben im Video!