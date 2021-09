Doppelmord in Wien: Neues Zuhause für Vierjährige

Zum Tatzeitpunkt im Kindergarten

Wie berichtet, war es am Montag in Wien-Favoriten zu einer bestialischen Bluttat gekommen, bei der zwei Frauen aus Somalia sterben mussten und ein vierjähriges Kind nun keine Mutter mehr hat. Das Mäderl war zum Tatzeitpunkt am Montagnachmittag zum Glück in einem Kindergarten in Betreuung, als der mutmaßliche Täter – sein Vater Abdi S. (28) – seine „Ex“ und deren beste Freundin, eine Caritas-Übersetzerin, getötet haben soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.