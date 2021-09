Investitionen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, es gibt wieder einmal gute und auch spannende Nachrichten aus der Vorarlberger Wirtschaft - etwa von der Alpla Group. Diese investiert im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam mit Partnern in den Bau einer Recyclinganlage im rumänischen Targu Mures. Das dort recycelte Kunststoffgranulat wird von PET-Flaschen aus der haushaltsnahen Sammlung gewonnen und dann zur Herstellung neuer PET-Flaschen verwendet. Kräftig investiert wird auch in den heimischen Skigebieten: In Lech wurden im Sommer die Zugerbergbahn sowie die Madlochbahn ersetzt. In St. Gallenkirch wurde die Valisera Bahn erneuert. Ab Dezember stehen den Wintersportlern die neuen 10er-Gondeln von Doppelmayr zur Verfügung. Bei der Bahn handelt es sich übrigens um die erste halbautonom betriebene Seilbahn - quasi eine Weltneuheit. Und da wir schon beim Thema Wintersport sind: „Krone Vorarlberg“-Ski-Experte Magnus Walch hat sich mit der Lecherin Nina Ortlieb über ihre Verletzung, den Comeback-Fahrplan sowie über ein Kindheitsidol unterhalten. Wer das ist, erfahren Sie in der heutigen Printausgabe oder auch online. Ihnen schon einmal einen guten Start ins Wochenende! Beste Grüße, Sonja Schlingensiepen