Die kleine Botin liebt das Dorf

Das Hamsterrad fängt wieder an, Fahrt aufzunehmen, und auch wenn die Anstrengung noch so groß ist: Den Druck soll nicht das Kind abbekommen. Als Mama ohne Großfamilien-Verband bin ich inzwischen Meisterin darin, Nachbarinnen, Freunde oder auch einmal die Eltern von Schulkolleginnen und -kollegen um Hilfe zu bitten, wenn ich es nicht schaffe oder mich einfach nicht ganz abhetzen will. Das Tolle daran, wenn man erst einmal über seinen Schatten springt und aktiv jemanden um Hilfe bittet, ist, dass man bemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, Unterstützung anzunehmen! Ich habe in den letzten Jahren viel gelernt, was ich wohl ohne meine Rolle als Mutter nicht erfahren hätte. Vice versa springe nämlich auch ich ein, wenn sich bei Bekannten zeitliche Schwierigkeiten ergeben! Das Ergebnis ist das schöne Gefühl, auch in der schnelllebigen Zeit und im oft anonymen Stadtleben Gutes zu tun. Ich mag es, Teil eines echten kleinen „Dorfes“ zu sein!