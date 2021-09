Einbrecher im Pitztal ließen Baumaschinen mitgehen

Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 6.45 Uhr am Donnerstag brachen die Unbekannten in einen Baucontainer auf der Baustelle „Schützesgrabengalerie“ ein. Die Täter stahlen daraus insgesamt 22 Baumaschinen und Akkugeräte. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern.