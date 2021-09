Zillertalbahn rammt an Bahnübergang Lastwagen

Der Lkw-Fahrer hatte den talauswärts fahrenden Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Zell am Ziller übersehen und wollte die Gleise queren. Dabei kam es zur Kollision. Der 29-Jährige zog sich dabei laut Polizei vermutlich leichte Verletzungen zu, die Rettung brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz. Lokführer und Passagiere der Zillertalbahn blieben unversehrt.