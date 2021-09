Kanzler Kurz bedroht: „Spreng dich in die Luft“

„Ich sage es nur noch einmal Sebastian ich sprenge dich in die Luft“ - so drohte ein Steirer via Facebook Bundeskanzler Sebastian Kurz. Um nachzusetzen: „Wenn du dich nicht bei mir meldest spreng ich die Hofburg.“ Diese Ansagen wurden durchaus ernst genommen und alarmierten die Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde nun in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen; seine Krankengeschichte trägt er übrigens auf der Haut, und Kurz hält er für einen „guten Politiker“. . .