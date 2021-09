Alaba nach CL-Debüt: „Das ist kein Geheimnis!“

Real Madrid hat mit ÖFB-Teamspieler David Alaba in der Abwehrzentrale zum Champions-League-Auftakt bei Italiens Champion Inter Mailand lange gestrauchelt, siegte durch ein spätes Tor von Rodygo jedoch mit 1:0 (Highlights oben im Video). Der Wiener feierte sein Königsklassen-Debüt für Real und kam in der Innenverteidigung zum Einsatz, von wo er seine Mitspieler zu dirigieren versuchte. Flexibilität ist sein Bonus: „Der Trainer sieht mich irgendwo mehr in der Zentrale. Dass ich links auch spielen kann, ist, glaube ich, kein Geheimnis!“