Henderson-Hammer! Hier dreht Liverpool den Hit

Liverpool hat in der Neuauflage des legendären Champions-League-Finales von 2005 AC Milan an der Anfield Road mit 3:2 besiegt. Kapitän Jordan Henderson fixierte mit einem Hammer-Schuss zum Königsklassen-Auftakt den Dreier der „Reds“, die in Gruppe B erster Tabellenführer sind, weil sich Atletico Madrid und der FC Porto 0:0 trennten.