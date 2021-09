„Metroid Dread“: Darauf können sich Gamer freuen

Mit „Metroid Dread“ meldet sich Samus Aran am 8. Oktober in einem neuen 2D-Abenteuer auf Nintendos Switch zurück. Wie in den Ursprüngen der Spielereihe, dürfen sich Gamer durch Alien-verseuchte Gänge arbeiten, bizarre Feinde dezimieren und Rätsel lösen. In einem neuen „Übersichtstrailer“ zeigt Nintendo, was Spieler sonst noch erwartet.