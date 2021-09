Klare Regeln gefordert | Zwei Masken?

FFP2-Masken wo und wann für wen? 3-G wo und wann und für wen? Wir von der „Krone“ versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zunächst uns selbst und dann unsere Leser/User/Seher zu informieren. Aber bei den seit Mittwoch geltenden Regeln - da kennt sich fast keiner mehr aus. Ein so kluger Kopf wie Politprofessor Peter Filzmaier, der auch in Sachen Corona, beziehungsweise Corona-Regeln bestinformiert ist gibt auch zu, dass er die aktuelle Verordnung in der Tasche hat, um gegebenenfalls nachzuschauen. Was fehlt, das sind Einfachheit und Klarheit. Genau diese beiden Punkte wären aber die Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen auch an die Vorgaben halten. Besser gesagt: überhaupt halten KÖNNEN. So bringt denn auch die heutige „Frage des Tages“ über krone.at ein durchaus alarmierendes Ergebnis. Wir wollten dabei wissen: „Undurchschaubare Corona-Regeln: Halten Sie sich noch daran?“ Da sagte nur eine knappe Mehrheit „Ja“. So fordern wir denn auch in der heutigen „Krone“, gestützt durch zahlreiche Wortmeldungen von Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben: Schafft endlich klare Regeln!