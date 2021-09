Mit dem besten Freund auf dem Weg zur Terror-Miliz

„Ich halte nichts vom IS, das sind Terroristen“, so der Angeklagte, ein Österreicher (25), im Landesgericht. Im Frühjahr 2014, als er erst 17 war, wollte er sich mit seinem besten Freund der der Terror-Miliz anschließen. Für die Reise sammelten sie in einer Moschee Geld, flogen auch nach Istanbul. In Syrien kamen sie aber nie an.