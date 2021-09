Kaputte Möbel: Wieder einmal Ärger mit Umzugsfirma

Im Mai ist Hannah A. (Name geändert) übersiedelt. Dafür hatte sie eine Umzugsfirma engagiert. „Zugesagt wurde, dass ein Tischler dabei ist, der mein Bücherregal aufbaut und Lampen montiert“, so die Leserin. Dem sei nicht so gewesen. „Es hieß, Tischler komme keiner, das sei billiger für mich.“ Das Regal wurde laut Frau A. nur widerwillig demontiert. Am Ende sei in der neuen Bleibe weder das Regal - das offenbar auch zerkratzt wurde - aufgestellt noch Leuchten aufgehängt worden. „Vielmehr wurde eine Lampe kaputt gemacht und dem Kleiderschrank, den ich von meiner Oma habe, ein Bein abgeschlagen“, so Frau A. weiter. Auf der Rechnung seien die Schäden notiert worden. Es habe geheißen, das sei ein Versicherungsfall. Da das Problem, trotz Anrufen und Mails von Frau A., nicht geklärt werden konnte, schrieb sie uns.