Mit der Krone „Burgherren“ für einen Tag sein

Das Mittelalterfest der Sonderklasse findet heuer erstmals an zwei Wochenenden statt: Am 2. und 3. sowie am 9.und 10. Oktober dürfen Interessierte jeweils von 9 bis 17 Uhr auf den Spuren des heldenhaften Gozwin de Rosenberc wandeln, der hier bereits im 12. Jahrhundert sein Können bei der Tjost bewies. Schwer gerüstete Darsteller werden es ihm bei den Schaukämpfen um 11 und 15.30 Uhr gleichtun. Dazu Falkner, Spielleute und Feuerspeier - und all das inmitten des wunderbaren Rosengartens, der über dem Kamptal thront. Und: Bei Vorlage einer gültigen „Krone“-Bonus-Card an der Kasse gibt es 50% Ermäßigung für 2 Personen auf den regulären Eintritt.