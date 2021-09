Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der neunjährige Cocker Spaniel Jacky ist ein sehr freundlicher, aktiver und lebensfroher Hund! Mit ihm kann man eine Menge Spaß haben. Wichtig für seine neuen Halter ist, dass an seinen Schwächen weiter trainiert wird, denn manchmal verteidigt er z.B. sein Futter oder bellt lange. Jacky sehnt sich nach seinem neuen Zuhause und endlich einer eigenen Familie! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at