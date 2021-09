Demokratie in Österreich ist „hochstabil“

„Der Tag der Demokratie erinnert uns jedes Jahr daran, dass die Mitbestimmung und das Mitspracherecht der Bürgerinnen und Bürger nicht selbstverständlich sind. Nur die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in einer Demokratie“, weiß Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Der Politikwissenschafter der Uni Innsbruck, Fabian Habersack, gibt der hiesigen Demokratie ein gutes Zeugnis, sie werde generell als „hochstabil“ eingestuft: Vertikal gebe es stark vertretene Länderinteressen, horizontal sei die Teilung in Legislative, Exekutive und Judikative ebenfalls gewährleistet. Dennoch gibt es Kritik: „Gerade ÖVP und FPÖ haben in der Vergangenheit ein seltsames Verhältnis zum Rechtsstaat an den Tag gelegt“ - was man an laufenden Prozessen sehen könne.