Businesslauf in Shoppingcentern

Am 23. September fällt um 18 Uhr der Startschuss für den Business2Run am Palmenplatz in der PlusCity. Die Strecke verläuft rund um den Einkaufstempel, bevor man wieder am Palmenplatz ankommt und seine Finisher Medaille entgegennimmt. Außerdem warten noch Starterbags, Labestation und eine Siegerehrung mit Pokalen für die ersten drei Teams pro Kategorie sowie die traditionelle Pasta Party. Eine Woche später, am 30. September, gibt’s dasselbe Event in der Varena Vöcklabruck. Gestartet wird hier um 18.15 Uhr.