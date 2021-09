Diebe räumten leer stehendes Hotel in Kärnten aus

In der Zeit von Ende August bis Mitte September sollen die Einbrüche passiert sein. Im Moment noch unbekannte Täter räumten ein leer stehendes Hotel in Treffen am Ossiacher See regelrecht aus. Mobiliar, unter anderem 17 Heizkörper, die gesamte Kühlhauseinrichtung samt Aggregat und die Waschstraße der Gastroküche wurden bei dem Einbruch mitgenommen. Außerdem wurden Einrichtungsgegenstände zerstört. Wie die Polizei vermutet, stahlen sie das Diebesgut bei mehreren Gelegenheiten.