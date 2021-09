Exklusiven Kino-Abend mit James Bond gewinnen

James Bond hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Doch nicht einmal in der Pension lassen ihn die Bösewichte in Ruhe ... Was Daniel Craig alles in seinem neuen Film - seiner letzten Mission als 007 - „Keine Zeit zu sterben“ erlebt hat, erfährt man ab 30. September in den heimischen Kinos.