Großes Schützenfest nach langer Corona-Pause

Einer, der genau Bescheid weiß, ist langjähriges Mitglied am Lieferinger Landeshauptschießstand und gleichzeitig einer der wenigen österreichischen Sportschützen, der eine Olympiamedaille sein Eigen nennen kann: Gerhard Petritsch. Mit einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Moskau im Jahr 1980, sowie einem 3. Platz bei der WM in Seoul und gesamt 45 Staats-, sowie 149 (!) Landesmeistertiteln in seiner Paradedisziplin, dem olympischen Schnellfeuer, gehörte er mehr als drei Jahrzehnte zur Weltspitze des Schießsports. Nach Beendigung seiner aktiven Karriere begann er das Training mit der Großkaliberpistole und gibt jungen Schützen, die gerade aktiv in den Sport eingestiegen sind, wertvolle Ratschläge. „Der Schießsport erfordert Disziplin, Ausdauer, Konzentration und Fokussierung. Das sieht man nicht, wenn man einfach so zuschaut. Aber damit man auch trifft, muss man mental und körperlich Topleistungen abrufen können.“