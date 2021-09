Stadt-Wohnung geriet in Brand

Am Dienstag gegen Mittag kam es in einer Wohnung in der Berchtesgadner Straße zu einem Brand. Ein Nachbar wurde durch den Feuermelder in der Wohnung auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen kam es bereits zu starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Maxglan konnte den Brand rasch lokalisieren und eindämmen. Als wahrscheinliche Brandursache dürfte ein durchgeschmorter Tischverteiler in Frage kommen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften vor Ort.