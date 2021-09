Lutschertests und Luftreiniger für Kindergärten

Testungen mit der so genannten „Lollipop“-Methode und Subventionen für Luftreinigungsgeräte. Das ist das Salzburger Rezept für einen möglichst reibungslosen Betrieb in den Salzburger Kindergärten. Die Tests werden ab nächstem Montag einmal wöchentlich in den Kindergärten ausgegeben und dort auch wieder eingesammelt. Getestet werden die Kinder dann zuhause. Die Teilnahme ist allerdings vollkommen freiwillig. Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, drohen keinerlei Konsequenzen. Das ist durchaus bemerkenswert, ist doch im schulischen Bereich ein gültiger Test oder eine Impfung Grundvoraussetzung für die Unterrichtsteilnahme.