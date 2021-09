Führerscheinneuling krachte in Baum

Die 18-Jährige war am Dienstag um 6.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Wiener Bundesstraße in Eugendorf unterwegs. Sie geriet mit ihrem Pkw auf das Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die junge Frau kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW wurde zurückgeschleudert und kam an einer Lärmschutzwand zu stehen.