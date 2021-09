Nachbarin: „Sie hat immer in großer Angst gelebt“

Zweites Opfer war wohl zur falschen Zeit am falschen Ort ...

Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis etwas passiert. „Man hat es an seiner Aura gespürt, an dem Geruch von Alkohol“, erinnert sich S. an Streitgespräche zwischen dem mutmaßlichen Mörder und der verängstigten Mutter im Hof. „Sie hätte ihn nie freiwillig in die Wohnung gelassen.“ Das zweite Opfer, die 35-jährige Ina H., war wohl nur zur falschen Zeit am falschen Ort ...