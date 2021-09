Vor Doppelmord: Sieben Anzeigen gegen Verdächtigen

Eine Einvernahme des Mannes ist bislang noch ausständig - geschuldet ist das offenbar auch der starken Alkoholisierung des 28-Jährigen, die er am Montagnachmittag aufgewiesen hatte. 2,2 Promille Alkohol hatte der Mann im Blut. Noch am Dienstag soll der Verdächtige allerdings dazu befragt werden, was in der Wohnung beim Belgradplatz geschehen war. Neben der Mutter seiner vierjährigen Tochter starb auch eine Dolmetscherin der Caritas, die mit der Frau offenbar befreundet war.